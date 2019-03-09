تركيا تندد بقرار بلجيكا بعدم ملاحقة عناصر "العمال الكردستاني"

ووصف المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قرار القضاء البلجيكي، بأنه "غير مقبول".
وأوضح أن قرار القضاء جاء رغم تصنيف بلجيكا لحزب "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية، مضيفا "أن هناك إمكانية لإحالة القرار إلى المحكمة العليا البلجيكية".
كما ذكر أن بلاده تتوقع من حليفتها اتخاذ خطوات إيجابية في إطار مسؤوليتها عن مكافحة التنظيم.
وكان القضاء البلجيكي قرر، أمس الجمعة، عدم إمكانية محاكمة أكثر من 36 شخصا ومؤسسة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم قيادات من "حزب العمال الكردستاني" في أوروبا.
واتخذت غرفة الاتهام في بروكسل، قرارا بعدم الملاحقة حول لائحة اتهام المدعي العام الفيدرالي، المتعلقة بعناصر التنظيم وعدد من المؤسسات.
ونقلت "الأناضول" عن المتحدث باسم الخارجية البلجيكية ماثيو براندرز قوله إن قضاء بلاده يتمتع باستقلالية، لكنها لن تغير قرارها تصنيف "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية.
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