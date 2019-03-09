تركيا تندد بقرار بلجيكا بعدم ملاحقة عناصر "العمال الكردستاني"

رفضت تركيا، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، قرار السلطات القضائية البلجيكية، حول عدم ملاحقة عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.

ووصف المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قرار القضاء البلجيكي، بأنه "غير مقبول".

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان ينتقد ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع أنقرة

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أقصوي القول "إن القرار يفسح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لاستغلاله".

وأوضح أن قرار القضاء جاء رغم تصنيف بلجيكا لحزب "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية، مضيفا "أن هناك إمكانية لإحالة القرار إلى المحكمة العليا البلجيكية".

كما ذكر أن بلاده تتوقع من حليفتها اتخاذ خطوات إيجابية في إطار مسؤوليتها عن مكافحة التنظيم.

وكان القضاء البلجيكي قرر، أمس الجمعة، عدم إمكانية محاكمة أكثر من 36 شخصا ومؤسسة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم قيادات من "حزب العمال الكردستاني" في أوروبا.

واتخذت غرفة الاتهام في بروكسل، قرارا بعدم الملاحقة حول لائحة اتهام المدعي العام الفيدرالي، المتعلقة بعناصر التنظيم وعدد من المؤسسات.

ونقلت "الأناضول" عن المتحدث باسم الخارجية البلجيكية ماثيو براندرز قوله إن قضاء بلاده يتمتع باستقلالية، لكنها لن تغير قرارها تصنيف "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية.