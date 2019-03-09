جنرال إيراني يتحدث عن الصواريخ الذكية وزيادة القدرات الدفاعية

وأشاد اللواء باقري، أمام حشد من القادة ومساعديهم في سلاح الجو، بدور السلاح إبان مرحلة حرب السنوات الثماني مع العراق، وما بعدها لاسيما خلال الأعوام الأخيرة في دعم "محور المقاومة".
ولفت إلى زيادة عدد الطلعات الجوية العملانية والتكتيكية لسلاح الجو والإنجازات التي تحققت في مجال زيادة المديات والدقة وصنع صواريخ ذكية وأجهزة المحاكاة ووصفها بأنها تكتسب الأهمية وتحوز على التقدير.
وأضاف "إعداد وتدريب الكوادر البشرية وفق التعاليم الدينية والقيم الثورية والنهج الأخوي مواضيع مهمة لا يمكن تجاهلها"، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف بين القادة والدوائر العقيدية السياسية والمعلوماتية في جميع صنوف القوات المسلحة ومنها سلاح الجو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)