جنرال إيراني يتحدث عن الصواريخ الذكية وزيادة القدرات الدفاعية

قال رئيس الأركان العامة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن تعزيز قوة بلاده الدفاعية والردعية، يأتي نتيجة التعاون والتكاتف القائم بين صنوف القوات المسلحة.

وأشاد اللواء باقري، أمام حشد من القادة ومساعديهم في سلاح الجو، بدور السلاح إبان مرحلة حرب السنوات الثماني مع العراق، وما بعدها لاسيما خلال الأعوام الأخيرة في دعم "محور المقاومة".

© REUTERS / File Photo الحرس الثوري الإيراني: حربنا اليوم في البحرين المتوسط والأحمر

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن باقري قوله"بدء نشاطات سلاح الجو في مسار بنائه على أساس بيان قائد الثورة الاخير (الخطوة الثانية) وكذلك وفق آفاق خطة التنمية لعام 2025"، مؤكدا في ذات الوقت أهمية مساعي الجيل الحالي للسلاح في إعداد وثيقة للرد بقوة على التهديدات المستقبلية.

ولفت إلى زيادة عدد الطلعات الجوية العملانية والتكتيكية لسلاح الجو والإنجازات التي تحققت في مجال زيادة المديات والدقة وصنع صواريخ ذكية وأجهزة المحاكاة ووصفها بأنها تكتسب الأهمية وتحوز على التقدير.

وأضاف "إعداد وتدريب الكوادر البشرية وفق التعاليم الدينية والقيم الثورية والنهج الأخوي مواضيع مهمة لا يمكن تجاهلها"، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف بين القادة والدوائر العقيدية السياسية والمعلوماتية في جميع صنوف القوات المسلحة ومنها سلاح الجو.