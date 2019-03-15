نجاة منتخب كامل من هجوم المسجدين في نيوزيلندا

نجا منتخب بنغلاديش للكريكيت من إطلاق النار، الذي استهدف اليوم الجمعة، أحد المسجدين اللذين تعرضا لهجوم إرهابي بمدينة كرايست تشيريش في نيوزيلندا، وأسفر عن سقوط 49 قتيلا وعشرات المصابين.

ويستعد المنتخب البنغالي لخوض ثلاث مباريات ضد المنتخب المحلي في نيوزيلندا، وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكريكيت في بنغلاديش نظام الدين تشودهوري: "فريقنا كان يتجه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة، الهجوم وقع قبل أن يصل فريقنا للمكان".

Visiting Bangladesh cricket team @BCBTigers thankfully escaped the terrorist murder of Muslims praying in New Zealand. Revived memories of the sports attacks in 2009 — gunmen firing on the Sri Lanka cricket team in Pakistan & the bombings of Jakarta hotels ready to host @ManUtd pic.twitter.com/hgY7qo4LWk — Asian Football (@Asian_Football) March 15, 2019

وأكد مدير الفريق خالد مسعود أن جميع أعضاء المنتخب بخير.

Bangladesh Team Manager Khaled Mashud Pilot speaks to the media following the incident of shooting in Christchurch. Blackcaps (NZC) and the Bangladesh Cricket Bord: Tigers (BCB) has been made to cancel the Hagley Oval Test pic.twitter.com/CH80ohDFMO — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 15, 2019

كما قال مراسل يرافق المنتخب، إنه "نجا من إطلاق نار في مسجد قرب متنزه هاغلي بارك حيث يوجد مسلحون طلقاء"، وغرد لاعب الفريق تميم إقبال قائلا: "لقد نجا الفريق من إطلاق نار".

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack — Tamim Iqbal Khan (@TamimOfficial28) March 15, 2019

وألغيت المباراة المقررة غدا السبت بين منتخبي بنغلاديش ونيوزيلندا للكريكيت لضمان أمن اللاعبين، وفقا لما أعلنه المنتخب النيوزيلندي على "تويتر".

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".