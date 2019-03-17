رصد طائرة عسكرية أمريكية فوق الأراضي الروسية

جاء ذلك في تغريدة لموقع "planeRadar" على "تويتر"، مضيفا أن الطائرة العسكرية الأمريكية نفذت هذه المهمة، يوم السبت، في إطار معاهدة السماوات المفتوحة.
13:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 16, 2019
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 #Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Анадырь #UHMA, Певек #UHMP#OC135B #USAF pic.twitter.com/WIVwmPsg1j
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية إنه "من 11 إلى 16 مارس، في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للسموات المفتوحة، ستقوم بعثة أمريكية برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوينغ OC-135B".
كما شدد على أن الطائرة الأمريكية غير مخصصة لاستخدام الأسلحة.
وأوضح أن الطائرة الأمريكية ومعداتها خضعت لكشف دولي شارك فيه أخصائيون روس، الأمر الذي يحول دون استخدام الوسائل التقنية غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
يشار أن الطائرة الأمريكية قامت برحلات مماثلة فوق أراضي روسيا في الـ 11 و13 و14 من مارس الجاري.
يذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي [فنلندا]، من قبل 27 دولة من الدول — الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوربا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو/أيار عام 2001.
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