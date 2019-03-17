في صربيا.. المتظاهرون يحتجزون رئيسهم في قصره

قام المتظاهرون بتشكيل حلقة حول مقر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، لمنعه من مغادرة مقر الإقامة، مرددين هتافات تندد باستقالة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

© Sputnik . Alexei Druzhynin بوتين: روسيا ستواصل الإسهام في تعزيز قدرات صربيا الدفاعية

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، تجمع آلاف الأشخاص بالقرب من المبنى، وانتشرت عناصر القوات الخاصة على أسطح القصر.

وأوضحت وسائل الأعلام أن الوضع في القصر لا يزال متوترا، وتم حظر حركة المرور وإيقاف تشغيل خدمة الواي فاي في الشوارع.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد استولى ممثلو المعارضة على مبنى شركة الإذاعة والتلفزيون في صربيا نتيجة لعدم دعوة قادة المعارضة إلى البرامج المناقشات السياسية، إلا أنه سرعان ما تم إخراج المتظاهرين من المبنى، واستئناف البث.

وتعليقًا على الحادث، قال فوتشيتش إن المحتجين حاولوا الاستيلاء على مركز التلفزيون، لأن قادة المعارضة خسروا دعم السكان واتخذوا إجراءات صارمة.

يذكر أن الاحتجاجات في صربيا ضد الرئيس الحالي، ألكسندر فوتشيتش، مستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.