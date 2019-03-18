ترامب: المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن شخص محدود الذكاء

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح المحتمل للرئاسة، جو بايدن، واصفا إياه بالشخص محدود الذكاء.

وعبر حسابه على "تويتر"، غرد ترامب قائلا، "انعقد لسان جو بايدن نهاية الأسبوع حين عجز عن الإدلاء بجملة واحدة بشكل صحيح بخصوص قراره الترشح لمنصب الرئيس، هو مجرد شخص آخر ذو ذكاء محدود، وقد اعتدت على ذلك".

Joe Biden got tongue tied over the weekend when he was unable to properly deliver a very simple line about his decision to run for President. Get used to it, another low I.Q. individual! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2019

​وكان بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي، قد ذكر الشهر الماضي، إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل لكنه سيتخذ هذا القرار "في وقت قريب".

وقال بايدن (76 عاما) للصحفيين، في مؤتمر ميونيخ للأمن، "نحتاج لأن نركز حاليا على المطلوب فعله لتغيير بعض السياسات التي يدافع عنها الرئيس".

وكان ترامب قد هاجم أيضا المرشح الديمقراطي المحتمل، بيرني ساندرز، بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020. وكتب ترامب، على "تويتر" يقول "بيرني المجنون دخل السباق، أتمنى له الخير".