الأمير هاري وميغان ماركل يعزيان بضحايا هجوم نيوزيلندا (فيديو)

قدم الأمير البريطاني هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل، التعازي، لأسر ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلند، والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا.

ووضع الأمير وزوجته، أمس الثلاثاء، باقتي زهر أمام مقر البعثة الدبلوماسية لنيوزيلندا في بريطانيا ووقعا في دفتر العزاء نيابة عن الأسرة الملكية.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 19 марта 2019 г.

وشيعت نيوزيلندا جثامين ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش، وخلف 50 قتيلا من المصلين إضافة إلى عشرات المصابين.

وارتكب الأسترالي برينتون تارانت، البالغ من العمر 28 عاما، والذي يؤمن بأفضلية العرق الأبيض على غيره، الجريمة ووجهت له المحكمة تهمة القتل العمد.