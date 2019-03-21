ممثلو أمريكا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي يبحثون يومي 21 و22 مارس التسوية الأفغانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد سيعقد مع نظرائه في روسيا والصين والاتحاد الأوروبي محادثات بشأن التسوية الأفغانية في الفترة من 21 إلى 22 آذار/ مارس في واشنطن.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: أن "المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، سيستقبل نظرائه- المبعوث الخاص للرئيس الروسي، السفير زامير كابولوف، المبعوث الخاص للصين، السفير دان سيون، وكذلك المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، السفير رولاند كوبيا في وزارة الخارجية يومي 21 و22 آذار/ مارس".

وأشار البيان إلى أن الأطراف سيناقشون "الدعم الدولي لعملية السلام الأفغانية، والدور الذي يمكن أن يلعبه كل طرف في إنهاء الحرب، وكذلك التقدم في محادثات السلام".

وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة طالبان، قد عقدوا الشهر الماضي الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة 6 أيام. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير/كانون الثاني، أنهمستعد لسحب القوات من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام بشأن التسوية في البلاد.