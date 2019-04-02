البنتاغون يتوقع تسليم تركيا مقاتلات "إف 35" وحل النزاع بشأن الصواريخ الروسية

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، إنه يتوقع حل النزاع مع تركيا بشأن شرائها منظومة (إس 400) الدفاعية الروسية.

© Sputnik . Samuel King Jr البنتاغون يؤكد وقف إمداد الجيش التركي بـ"إف 35" ويبحث عن بديل لتركيا

ذكرت ذلك وكالة " رويترز "، اليوم الثلاثاء 2 أبريل / نيسان، مشيرة إلى أن تصريحات شاناهان، تأتي بعد يوم من قرار واشنطن وقف تسليم معدات مرتبطة بتسليم طائرات (إف-35) إلى تركيا.

وقال شاناهان للصحفيين في البنتاغون: "أتوقع حل المشكلة بحيث يحصلون على المعدات الدفاعية المناسبة فيما يتعلق بصواريخ باتريوت وطائرات (إف-35)".

وتحاول واشنطن إقناع تركيا بشراء منظومة باتريوت الدفاعية بدلا من صواريخ (إس-400) الروسية.

وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي نه يتوقع تسليم طائرات (إف-35)، الموجودة حاليا في قاعدة لوك الجوية، إلى تركيا.

أمريكا تتخذ خطوات حتى تضمن عدم توقف إنتاج "إف 35" إذا انسحبت تركيا من برنامج تصنيع الطائرة#سبوتنيكhttps://t.co/yZnwDKvIkb pic.twitter.com/v3uLnpWBFs — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 1, 2019

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الاثنين، إنها اتخذت خطوات بديلة تضمن عدم تأثر إنتاج "إف 35" إذا انسحبت تركيا من برنامج تصنيع الطائرة، وأكدت وقف تزويد تركيا بمكونات خاصة بالطائرة.

Pentagon says expects to resolve row with Turkey over S-400 https://t.co/JrlWDWuA7G pic.twitter.com/rdgMdc4EJJ — MagaOneNews (@Maga1stNews) April 2, 2019

وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية، حتى يتم اتخاذ قرار غير مشروط من الجانب التركي بالتخلي عن استيراد "إس-400"، فإنه سيتم إنهاء الإمداد والأنشطة المتعلقة بتزويد تركيا بالقدرة التشغيلية المرتبطة بطائرات "إف —35"، مشيرة إلى أن الحوار مع تركيا حول هذه القضية المهمة مستمر".

وفشلت أمريكا، حتى الآن، في إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن شراء تركيا، حليفتها في حلف "الناتو"، منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس — 400)، يقوض أمن طائرات (إف — 35).#سبوتنيكhttps://t.co/96qbTr8EfS — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 21, 2019

وأكدت تركيا، في وقت سابق، على أنها تراعي مصالحها فيما يتعلق بشراء منظومة "إس-400" من روسيا، التي تلقى رفضا من جانب الولايات المتحدة، متوقعة تسلم الدفعة الأولى من المنظومة في يوليو/ تموز.