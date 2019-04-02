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18:10 02 أبريل/ نيسان 2019
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    منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في الحقل العسكري كاداموفسكي في منطقة روستوفسكايا أوبلست، روسيا

    البنتاغون يتوقع تسليم تركيا مقاتلات "إف 35" وحل النزاع بشأن الصواريخ الروسية

    © Sputnik . Sergey Pivovarov
    العالم
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    قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، إنه يتوقع حل النزاع مع تركيا بشأن شرائها منظومة (إس 400) الدفاعية الروسية.

    المقاتلة الأمريكية إف - 35
    © Sputnik . Samuel King Jr
    البنتاغون يؤكد وقف إمداد الجيش التركي بـ"إف 35" ويبحث عن بديل لتركيا
    ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء 2 أبريل / نيسان، مشيرة إلى أن تصريحات شاناهان، تأتي بعد يوم من قرار واشنطن وقف تسليم معدات مرتبطة بتسليم طائرات (إف-35) إلى تركيا.

    وقال شاناهان للصحفيين في البنتاغون: "أتوقع حل المشكلة بحيث يحصلون على المعدات الدفاعية المناسبة فيما يتعلق بصواريخ باتريوت وطائرات (إف-35)".

    وتحاول واشنطن إقناع تركيا بشراء منظومة باتريوت الدفاعية بدلا من صواريخ (إس-400) الروسية.

    وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي نه يتوقع تسليم طائرات (إف-35)، الموجودة حاليا في قاعدة لوك الجوية، إلى تركيا.

    وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الاثنين، إنها اتخذت خطوات بديلة تضمن عدم تأثر إنتاج "إف 35" إذا انسحبت تركيا من برنامج تصنيع الطائرة، وأكدت وقف تزويد تركيا بمكونات خاصة بالطائرة.

    وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية، حتى يتم اتخاذ قرار غير مشروط من الجانب التركي بالتخلي عن استيراد "إس-400"، فإنه سيتم إنهاء الإمداد والأنشطة المتعلقة بتزويد تركيا بالقدرة التشغيلية المرتبطة بطائرات "إف —35"، مشيرة إلى أن الحوار مع تركيا حول هذه القضية المهمة مستمر".

    وأكدت تركيا، في وقت سابق، على أنها تراعي مصالحها فيما يتعلق بشراء منظومة "إس-400" من روسيا، التي تلقى رفضا من جانب الولايات المتحدة، متوقعة تسلم الدفعة الأولى من المنظومة في يوليو/ تموز.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تركيا, صفقة إس 400 لتركيا, وزارة الدفاع الأمريكية, أمريكا, روسيا
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