توسك عن "بريكست": امنحوا بريطانيا مزيدا من الوقت

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى الصبر ومنح بريطانيا مزيدا من الوقت للخروج من الاتحاد الأوروبي.

© REUTERS / REUTERS TV البرلمان البريطاني يفشل في إيجاد أغلبية لأي اتفاق بشأن البريكست

وأضاف، اليوم الثلاثاء، "يجب منح لندن فرصة حتى مع غياب رؤية واضحة لكيفية خروج المملكة من الكتلة الأوروبية ".

وكتب توسك في تغريدة على "تويتر": "حتى بعد اليوم، ونحن لا نعرف ماذا سيحدث، دعونا نتحلى بالصبر".

وأخفق البرلمان البريطاني في الموافقة على أي بديل للاتفاق، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل للخروج من التكتل.

وبعد أسبوع صاخب رفض فيه المشرعون استراتيجية تيريزا ماي للخروج لمرة ثالثة رغم عرضها الاستقالة إن قبلوها، لا يزال الارتباك يسيطر على مستقبل العملية التي تمثل أكبر تحول في تاريخ بريطانيا الحديث.

وفي محاولة لكسر الجمود، صوت المشرعون، أمس الاثنين، على 4 خيارات بديلة للخروج لكن الرفض كان مصيرها جميعا.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) April 2, 2019

والخيار الذي اقترب من الحصول على الأغلبية كان مقترحا بإبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكن جرى رفضه بفارق 3 أصوات، أما اقتراح لإجراء استفتاء مؤكد على أي اتفاق فحاز معظم الأصوات لكن المشرعين رفضوه بواقع 292 صوتا مقابل 280.

ووفقا لـ"رويترز"، قال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي بعد إعلان النتائج إن الموقف الافتراضي هو أن بريطانيا ستغادر الاتحاد في 12 أبريل، دون اتفاق.