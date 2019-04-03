وزير الخارجية التركي للناتو: نحن بحاجة ملحة لمنظومة "إس 400"

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن استلام تركيا لمنظومات "إس 400" الدفاعية من روسيا هو أمر محسوم ومنتهي.

وقال تشاووش أوغلو، خلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) حسبما نقل تلفزيون "تي آر تي" التركي، "نحن بحاجة ملحة لمنظومة دفاع جوي حيث تملك دول الجوار بما فيها سوريا منظومات دفاع جوي"، مضيفا، "اقترحنا تشكيل لجنة تقنية لتحديد ما إذا كانت منظومة "إس — 400" تشكل تهديدا".

وتابع الوزير التركي، "تركيا جزء من برنامج إنتاج مقاتلات "إف — 35" ولا نقوم بشرائها من الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "تركيا أيضا بحاجة ملحة لطائرات إف — 35".

وبحسب "الأناضول"، أكد أوغلو أن "صفقة منظومة "إس 400" الروسية أُبرمت وانتهى الأمر، والولايات المتحدة عرضت علينا مؤخرا منظومة باتريوت، لكن دون ضمانات للبيع".

وأشار الوزير التركي إلى أن تركيا اقترحت تشكيل لجنة تقنية لتحديد ما إذا كانت منظومة "إس 400" تشكل تهديدا أم لا.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، قال بعد لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي: "نبحث مع روسيا مواعيد تسليم منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية".

وتابع الوزير التركي "ملتزمون بالاتفاق وليس هناك شيء من قبيل بيع المنظومة إلى بلد ثالث فنحن نشتريها بسبب حاجتنا إليها"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.