طهران تدعو الحكومة العراقية لإخراج القوات الأمريكية

طهران- سبوتنيك. وقال خامنئي خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي: "العلاقات بين العراق وإيران تتجاوز علاقات بلدين جارين، يجب على الحكومة العراقية أن تقوم بشيء من أجل إخراج الجيش الأميركي من البلاد بأسرع وقت".

وأضاف:"يرفض الأمريكيون وأتباعهم في المنطقة تحول العراق إلى الديمقراطية الحقيقة ويرفضون الشخصيات الحالية التي تسير بالديمقراطية في العراق، لأنهم يعتبرون ذلك متعارضاً مع مصالحهم الشخصية".

واتهم خامنئي القوات الأمريكية بقتل العديد من العلماء العراقيين بعد دخولها العراق في 2003، مضيفاً: "قامت هذه القوات بقتل العلماء لأنهم يعرفون أهمية هذه الثروة العلمية الكامنة في هؤلاء الذين قاموا بقتلهم".