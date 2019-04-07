وزير الخارجية الأردني يزور موسكو في 16 أبريل

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سيزور موسكو في 16 أبريل/نيسان القادم للمشاركة في منتدى التعاون الروسي العربي الخامس.

وقال لافروف، لقد اتفقنا على مواصلة الحوار الوثيق وسنفترق لفترة قصيرة لنلتقي يوم 16 أبريل/نيسان في موسكو، حيث سيشارك زميلي وصديقي في المنتدى الروسي العربي الخامس الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية.