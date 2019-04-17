سلفاكير يسعى لتمديد مهلة مجلس السلم والأمن الأفريقي لنقل السلطة في السودان

أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الأربعاء، أن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير، يجري مفاوضات مع عدد من القادة الأفارقة لتمديد مهلة أسبوعين أعطاها مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة للمدنيين.

الخرطوم — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي في السودان، "فقد تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت سلمها له مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية توت قلواك، تتصل بدعم وتأييد جنوب السودان والرئيس سلفاكير للمجلس العسكري الانتقالي".

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah سفير جنوب السودان في الخرطوم يوضح مصير اتفاق السلام بعد رحيل البشير

وتابع البيان، أن "وزير رئاسة الجمهورية ب جنوب السودان عضو الوفد مييك أيي دينق، أوضح في تصريحات صحافية، أن الوفد قدم تنويرا لرئيس المجلس العسكري حول جهود الرئيس سلفاكير في إجراء عدد من الاتصالات بالقادة الأفارقة بغية إعادة النظر في المهلة الممنوحة للسودان من قبل الاتحاد الأفريقي".

ومن جهته "قدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي للوفد شرحا حول تطورات الأوضاع في البلاد مؤكدا أن السلطة ستنقل للشعب في أقرب وقت ممكن مشيرا للعلاقات المتجذرة بين الخرطوم وجوبا"، مؤكدا على "أهمية تطوير العلاقات في كافة المجالات بين البلدين مع استمرار التعاون الأمني" بحسب البيان.

كان مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي، قد أمهل، الاثنين الماضي، "المجلس العسكري الانتقالي" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته بالاتحاد.

هذا ويشهد السودان حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.