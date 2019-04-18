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21:26 18 أبريل/ نيسان 2019
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    رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الصيني شي جين بينغ، عام 2015

    من بينهم عرب... تعرف على مهن الرؤساء بعد المنصب

    © AFP 2019 / Kirsty Wigglesworth
    العالم
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    مع انتهاء فترة ولاية الرؤساء، يتردد سؤال عن الكثيرين، أين يعمل رؤساء العالم بعد فترة الحكم، ماذا حل بهم، خاصة أن فكرة البحث عن عمل جديد يصبح ليس بالأمر السهل بالنسبة لشخص شغل أعلى منصب في الدولة.

    وفيما يلي نستعرض الأعمال التي مارسها عدد من رؤساء العالم بعد تركهم المنصب:

    الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي:

    بعد خمس سنوات في السلطة، خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي منصبه لصالح الاشتراكي فرانسوا هولاند في انتخابات 2012، ويواجه منذ ذلك الحين سلسلة من التحقيقات بتهم فساد واحتيال ومحاباة وانتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

    نيكولا ساركوزي
    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    نيكولا ساركوزي

    ووفقا لوكالة "فرانس 24" قضت محكمة الاستئناف في باريس، في تشرين الأول / أكتوبر الماضي بإحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة، بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الرئاسية عام 2012، في القضية التي تعرف باسم "بجماليون" والتي تدور حول اتهام حزب ساركوزي، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012.

    ومن جانبه ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالعمل على رفض كل القضايا المرفوعة عليه.

    وسقطت عن ساركوزي الحصانة الرئاسية من المحاكمة القانونية بعد شهر من تركه منصب الرئاسة.

    رئيس السودان المعزول عمر البشير

    تضاربت الأنباء بشأن مكان وجود الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ففي حين ذكرت صحيفة "التيار" السودانية اليوم الخميس أنه غير موجود في سجن كوبر، أكد مسؤول وجوده بالسجن، حيث يقبع عدد من القيادات العليا للنظام السابق.

    ونشرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية يوم أمس على صفحتها الأولى عنوانا يقول: "البشير في سجن كوبر".

    عمر البشير
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    عمر البشير

    فيما قال مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول، اليوم الخميس، إن الأخير "لم ينقل إلى سجن كوبر.

    وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، أن البشير "لا يزال في مقر إقامته ببيت الضيافة (منزله) وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا".

    الرئيس المصري السابق حسني مبارك

    تنحى الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية إثر ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

    وحوكم من قبل محكمة الجنايات في مصر بتهم انتهاك حقوق الإنسان الموجهة إليه وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير في مصر.

    الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك خلال محاكمة اقتحام السجون
    AMR ABDALLAH DALSH
    الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك خلال محاكمة اقتحام السجون

    وقد نفى مبارك جميع التهم الموجهة له ،حكم عليه بالسجن المؤبد في 2 حزيران / يونيو 2012، تم الطعن في الحكم وإعادة المحاكمة و في يوم 29 نوفمبر 2014 تم الحكم على مبارك بالبراءه.

    ومنذ تنحيه يوم 11 شباط / فبراير 2011 عن السلطة التي تربع عليها خلال ثلاثين عاما، لم يظهر مبارك للعلن سوى جالسا، أو على سرير المرض، سواء داخل قاعة المحكمة، أو في المستشفى العسكري أو منزله.

    رئيس الوزراء البريطاني السابق 

    رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزوجته سامنتا قبل الذهاب للتصويت في الاستفتاء بقاء أم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
    © Sputnik . Alex McNaughton
    رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزوجته سامنتا قبل الذهاب للتصويت في الاستفتاء "بقاء أم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"

    منذ مغادرته منصب رئيس وزراء بريطانيا لم يعمل ديفيد كاميرون في أي وظيفة منتظمة، إلا أنه تعاقد في أكتوبر / تشرين الثاني 2017  ليكون عضواً في مجلس إدارة واحدة من كبريات شركات الدفع الإلكتروني الأمريكية حسبما أفادت صحيفة بلومبرغ الأمريكية.

    ويعيش كاميرون حياته ببساطة ففي النهار يتحرك بين المواطنين ويرتاد المترو ليقف متصفّحاً الجرائد، في حين أنّ المواطنين يجلسون في مقاعدهم.

    وفي المساء، يمارس حياته الطبيعيّة بالعشاء مع المقرّبين منه وحضور الحفلات والكارنفالات.

    الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم

    أفاد مصدر مقرب من الرئاسة العراقية أن الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم بعد نهاية ولايته الرئاسية قرر وعائلته  العودة إلى منزلهم القديم الواقع في العاصمة بغداد خارج أسوار المنطقة الخضراء، وسط توقعات كانت تشير إلى عودتهم إلى بريطانيا حيث كان يقيم  سابقا، كونه يحمل الجنسية البريطانية منذ سنوات.

    فؤاد معصوم
    © AFP 2019 / Haidar Hamdani
    فؤاد معصوم

    ووفقا لموقع "بغداد بوست" قال المصدر أن معصوم يقيم حاليا في منزله ببغداد، مع زوجته وابنته الكبرى وأحفاده، وبقي منزل العائلة في مدينة السليمانية على حاله ".

    الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

    بعد انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ابتعد باراك أوباما تقريبا عن الساحة السياسية وأخذ في الاستمتاع بتمضية أوقات سعيدة مع أسرته.

    فبين قضاء إجازات في جزر المحيط الهادئ والسفر إلى دول مثل إيطاليا يقضي أوباما رحلاته.

    باراك و ميشيل أوباما
    © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
    باراك و ميشيل أوباما

    ففي فبراير/ شباط 2017، ظهر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق وهو يركب الأمواج في جزيرة يمتلكها صديقه الملياردير ريتشارد برانسون في جزر العذراء بالبحر الكاريبي.

    وفي مارس/ آذار، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أوباما يعتزم كتابة مذكراته بعد أن وصل إلى جزيرة تيشاروا في المحيط الهادئ، حيث يخطط للبقاء هناك لمدة طويلة.

    أما الزيارة الأخيرة التي قام بها أوباما وزوجته ميشيل فكانت إلى إيطاليا، والتي جذبت نظر المتابعين.

    الكلمات الدلالية:
    نيكولا ساركوزي, ديفيد كاميرون, فترة الرئاسة, رؤساء, عمر البشير, محاكمة مبارك
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