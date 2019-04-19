"داعش" يعلن قتل وإصابة 69 جنديا في هجمات بنيجيريا

ونفذت جماعة "ولاية غرب أفريقيا" التي انشقت عن جماعة بوكو حرام التي تتمركز في نيجيريا في عام 2016، سلسلة هجمات في الشهور القليلة الماضية.
وأضاف أن مقاتليه فجروا دبابة للتحالف الأفريقي، يوم السبت، قرب بلدة تومير في النيجر وقتلوا كل الجنود الذين كانوا على متنها، دون أن يحدد عددا، بحسب "رويترز".
ولم يتسن الوصول إلى متحدث عسكري نيجيري للتعليق.
وتشن جماعة بوكو حرام تمردا منذ نحو 10 سنوات في شمال شرق نيجيريا أودى بحياة نحو 30 ألف شخص وأجبر نحو مليونين على الفرار من منازلهم.
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