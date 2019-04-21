زيلينسكي : مستعد لطلب المساعدة من بوروشنكو اذا احتاجت إليها

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد:
"بوروشينكو عرض علي مساعدته، إذا كنت في حاجة إليها، سأدعوه بالتأكيد. لماذا لا؟".
ووجه زيلينسكي الشكر لأهله وأسرته وفريقه عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، وقال:"لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".
وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا اليوم الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو و زيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.
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