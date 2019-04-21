زيلينسكي : مستعد لطلب المساعدة من بوروشنكو اذا احتاجت إليها

قال المرشح الرئاسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه مستعد لطلب المساعدة من رئيس الدولة الحالي، بترو بوروشينكو، في حال احتاج لها.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد:

"بوروشينكو عرض علي مساعدته، إذا كنت في حاجة إليها، سأدعوه بالتأكيد. لماذا لا؟".

ووجه زيلينسكي الشكر لأهله وأسرته وفريقه عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، وقال:"لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".