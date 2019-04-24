موسكو تعلق على تصريحات السفير الأمريكي بشأن حاملات الطائرات الأمريكية

انتقد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، تصريحات السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، مشيرا إلى أنها أثارت الحيرة والأسف.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers تهديدات أمريكا: كل حاملة طائرات تحمل 100 ألف طن من أدوات الضغط الدبلوماسي

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون هانتسمان، بشأن حاملات الطائرات الأمريكية بشيء من الحيرة والأسف".

وأضف بأنه "هناك انطباع بأنه [هانتسمان] استنفد تماما إمكاناته الدبلوماسية، بعد أن بدأ بتهديد بلدنا بالقوة العسكرية".

وأوضح المصدر، أنه

لكل قوة توجد هناك تدابير مضادة قادرة على تحويل "مائتي ألف طن من الدبلوماسية الأمريكية" التي تفاخر بها هانتسمان إلى كومة من المعدن الصدئ في قاع البحر. لذلك، مخاطبة روسيا بمثل هذه اللهجة أمر غير مجد، إنهم يظهرون فقر معرفتهم بدولتنا.

وأشار إلى أنه "من الواضح أن السيد السفير، على الرغم من تواجده في موسكو لمدة عامين تقريبًا، ليس على دراية كافية بالتاريخ الروسي. لقد سمعت روسيا الكثير من هذه التهديدات بأسلوب "دبلوماسية البوارج" من مختلف الطامحين إلى السيطرة على العالم، الذين قفزوا بعيدا عن حدودهم"، مضيفا أن "النشوة المتغطرسة لقوتهم لن تعود عليهم بالخير".

هذا وهدد هانتسمان في وقت سابق روسيا بحاملتي طائرات أمريكية متمركزة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن كل حاملة منهم تحتوي على "مائة ألف طن من الدبلوماسية الدولية" و"تُظهر لروسيا أنه إذا كانت تأمل حقًا في علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، فيجب عليها أن توقف أنشطة زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم".