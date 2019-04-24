موسكو تعلق على تصريحات السفير الأمريكي بشأن حاملات الطائرات الأمريكية

وأضف بأنه "هناك انطباع بأنه [هانتسمان] استنفد تماما إمكاناته الدبلوماسية، بعد أن بدأ بتهديد بلدنا بالقوة العسكرية".
وأوضح المصدر، أنه
لكل قوة توجد هناك تدابير مضادة قادرة على تحويل "مائتي ألف طن من الدبلوماسية الأمريكية" التي تفاخر بها هانتسمان إلى كومة من المعدن الصدئ في قاع البحر. لذلك، مخاطبة روسيا بمثل هذه اللهجة أمر غير مجد، إنهم يظهرون فقر معرفتهم بدولتنا.
وأشار إلى أنه "من الواضح أن السيد السفير، على الرغم من تواجده في موسكو لمدة عامين تقريبًا، ليس على دراية كافية بالتاريخ الروسي. لقد سمعت روسيا الكثير من هذه التهديدات بأسلوب "دبلوماسية البوارج" من مختلف الطامحين إلى السيطرة على العالم، الذين قفزوا بعيدا عن حدودهم"، مضيفا أن "النشوة المتغطرسة لقوتهم لن تعود عليهم بالخير".
هذا وهدد هانتسمان في وقت سابق روسيا بحاملتي طائرات أمريكية متمركزة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن كل حاملة منهم تحتوي على "مائة ألف طن من الدبلوماسية الدولية" و"تُظهر لروسيا أنه إذا كانت تأمل حقًا في علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، فيجب عليها أن توقف أنشطة زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم".
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