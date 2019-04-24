تسجيل
18:29 24 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    جون هانتسمان بعد اعتماده سفيرا في موسكو

    موسكو تعلق على تصريحات السفير الأمريكي بشأن حاملات الطائرات الأمريكية

    © REUTERS /
    العالم
    انسخ الرابط
    0 40

    انتقد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، تصريحات السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، مشيرا إلى أنها أثارت الحيرة والأسف.

    حاملة الطائرات رونالد ريغان
    © REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers
    تهديدات أمريكا: كل حاملة طائرات تحمل 100 ألف طن من أدوات الضغط الدبلوماسي
    موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون هانتسمان، بشأن حاملات الطائرات الأمريكية بشيء من الحيرة والأسف".

    وأضف بأنه "هناك انطباع بأنه [هانتسمان] استنفد تماما إمكاناته الدبلوماسية، بعد أن بدأ بتهديد بلدنا بالقوة العسكرية".

    وأوضح المصدر، أنه

    لكل قوة توجد هناك تدابير مضادة قادرة على تحويل "مائتي ألف طن من الدبلوماسية الأمريكية" التي تفاخر بها هانتسمان إلى كومة من المعدن الصدئ في قاع البحر. لذلك، مخاطبة روسيا بمثل هذه اللهجة أمر غير مجد، إنهم يظهرون فقر معرفتهم بدولتنا.

    وأشار إلى أنه "من الواضح أن السيد السفير، على الرغم من تواجده في موسكو لمدة عامين تقريبًا، ليس على دراية كافية بالتاريخ الروسي. لقد سمعت روسيا الكثير من هذه التهديدات بأسلوب "دبلوماسية البوارج" من مختلف الطامحين إلى السيطرة على العالم، الذين قفزوا بعيدا عن حدودهم"، مضيفا أن "النشوة المتغطرسة لقوتهم لن تعود عليهم بالخير".

    هذا وهدد هانتسمان في وقت سابق روسيا بحاملتي طائرات أمريكية متمركزة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن كل حاملة منهم تحتوي على "مائة ألف طن من الدبلوماسية الدولية" و"تُظهر لروسيا أنه إذا كانت تأمل حقًا في علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، فيجب عليها أن توقف أنشطة زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم".

    انظر أيضا:

    تهديدات أمريكا: كل حاملة طائرات تحمل 100 ألف طن من أدوات الضغط الدبلوماسي
    السفير الأمريكي: واشنطن لا ترى في موسكو شريكا موثوقا به للتخلص من الصواريخ
    السفير الأمريكي لدى موسكو يفصح عن رأيه بالروس
    السفير الأمريكي "خائف" في روسيا
    روسيا تحذر الدول التي نشرت نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, حاملات الطائرات الأمريكية, تهديدات, تصريحات, سفارة أمريكا في موسكو, جون هانتسمان, أمريكا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    100 ألف طن من الحديد هي دبلوماسية أمريكيا في البحر المتوسط
    100 ألف طن من الحديد هي دبلوماسية أمريكيا في البحر المتوسط
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك