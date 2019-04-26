وزير النفط الإيراني: السعودية والإمارات تبالغان في تقدير احتياطاتهما النفطية

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، إن السعودية والإمارات تبالغان في تقدير احتياطاتهما النفطية، وذلك ردا على إعلان الدولتين استعدادهما لتعويض سوق النفط بالإمداد اللازم بعد قرار واشنطن الأخير بمنع تجديد الإعفاءات للدول المستوردة للنفط الإيراني.

وذكر الوزير الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الجمعة، "إنهما [السعودية والإمارات] تبالغان في تقدير احتياطاتهم النفطية".

وتابع "التصرفات والعقوبات الأمريكية على النفط ليست خدعة سياسية، بل تكشف عن نزعة عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني".

وأعربت السعودية، الاثنين الماضي، اعتزامها التشاور مع منتجي النفط، للحفاظ على استقرار أسواق النفط، وعدم خروجها عن نطاق التوازن، وذلك حال نفذت واشنطن وعودها بوقف الاستثناءات لبعض الدول لاستيراد النفط من إيران.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ إيران ستواصل بيع النفط والبقاء على قيد الحياة في ظل العقوبات الأمريكية

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، أول في 22 أبريل/ نيسان، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 أيار/ مايو المقبل.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا للقادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنرد على ما يقوم به [قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني] قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.