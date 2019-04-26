تركيا: نحاول إقناع الولايات المتحدة بالسماح باستيراد النفط الإيراني

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها تحاول إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح باستيراد النفط الإيراني، وذلك بعد أن ألغت واشنطن الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، اليوم الجمعة، إن بلاده تحاول إقناع الولايات المتحدة بالسماح لشركة تكرير "توبراش"، أكبر مستورد للنفط، بمواصلة شراء النفط الخام من إيران بدون عقوبات.

© REUTERS / Raheb Homavandi مسؤول أمريكي: العقوبات حرمت إيران أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا للقادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنرد على ما يقوم به [قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني] قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.