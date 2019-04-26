أنقرة: الفرنسيون يتحملون مسؤولية قتل الأتراك قبل قرن

حمّلت تركيا، اليوم الجمعة، الفرنسيين المسؤولية عن قتل الأتراك قبل نحو قرن، من خلال تسليح الأرمن.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي أقصوي، القول إن "الفرنسيين يتحملون المسؤولية عن قتل الأتراك من خلال تسليح الأرمن قبل قرن".

#عاجل | الخارجية التركية: الفرنسيون يتحملون المسؤولية في قتل الأتراك من خلال تسليح الأرمن قبل قرن — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 26, 2019

​كما ذكر أقصوي، في المؤتمر الصحفي الاعتيادي، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات، مشيرا إلى أن تركيا تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بين الجانبين.

وشدد أن بلاده تتطلع إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة حيال القضايا التي تتعلق بأمن تركيا وفي مقدمتها تنظيمات "ب ي د" و"ي ب ك" و"غولن".

وأضاف: "نرى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى لغة التهديد، ويتعين عليها الإدراك بأنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات".