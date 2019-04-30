باكستان تعتزم زيادة قواتها الأمنية على حدود إيران

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الجنرال آصف غفور، قوله: "إن باكستان ستزيد عدد قواتها الأمنية لمراقبة الحدود المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
كما ذكر الجنرال أن قوات حرس الحدود الباكستانية كلفت بتأمين الحماية الأمنية لولاية بلوجستان وهي متواجدة حاليا لرصد الخط الحدودي المشترك مع إيران.
ووصف المتحدث باسم الجيش الباكستاني الحدود المشتركة مع إيران بأنها حدود سلام ومودة، مؤكدا أن بلاده تحرص على صون هذه الحدود والحفاظ على الاستقرار والهدوء فيها.
وتابع غفور: "باكستان تقيم تعاونا رفيعا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف حماية الأمن والسلام على صعيد المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين".
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