طهران: إجراءات أمريكا اللاقانونية لن تمر دون رد

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات أمريكا الظالمة ضد بلاده لن تمر دون رد.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها الوطنية العليا، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

© AP Photo / Iranian Presidency Office النفط الإيرانية: العقوبات الأمريكية على إيران تؤثر على سوق النفط العالمي

وذكرت الوكالة أن تصريحات مساعد الوزير جاءت خلال الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، المنعقد في مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، في 22 أبريل/ نيسان الجاري، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 أيار/ مايو المقبل.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا للقادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنرد على ما يقوم به [قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني] قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.