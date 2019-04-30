الاتحاد الأوروبي يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في فنزويلا

أعلنت الممثلة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي شكل من أشكال العنف ويدعو إلى ضبط النفس إلى أقصى حد من أجل تجنب الخسائر في الأرواح وتصاعد التوتر في فنزويلا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich مستشارة ترامب تعلن أن واشنطن تريد تغييرا سلميا للسلطة في فنزويلا

بروكسل — سبوتنيك . وقالت موغيريني: إن الاتحاد الأوروبي "يتابع عن كثب آخر التطورات في فنزويلا".

وجاء في بيان صادر عن الممثلة: "نكرر التأكيد على أنه لا يوجد سوى طريق سياسي وسلمي وديمقراطي للخروج من الأزمات التي تواجه البلاد، ويرفض الاتحاد الأوروبي أي شكل من أشكال العنف ويدعو إلى ضبط النفس إلى أقصى حد لتجنب الخسائر في الأرواح وتصعيد التوتر".

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل بذل كل جهد ممكن لاستعادة الديمقراطية وسيادة القانون من خلال انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور فنزويلا".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قال إن الولايات المتحدة تريد تداول سلمي للسلة في فنزويلا، مشيرا إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

“I would strongly suspect that Russia is going to use this uprising as an excuse to send more assets to Venezuela, supposedly to prop up Maduro,” CNN national security analyst @sam_vinograd says about the violent uprising in Venezuela. https://t.co/rOtOxmsMpA pic.twitter.com/lF9SL3o6VI — CNN (@CNN) April 30, 2019

وقال بولتون، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "نريد بشكل رئيسي نقل سلمي للسلطة. لكنني سأقول مرة أخرى: [رئيس فنزويلا] نيكولاس مادورو وأولئك الذين يدعمونه، وخاصة أولئك الذين ليسوا فنزويليين، يجب أن يعلموا أن جميع الخيارات مطروحة".

كما أشار بولتون إلى أن "واشنطن أوضحت لروسيا أنها تتوقع عدم تدخلها في الشأن الفنزويلي".

ووصف بولتون انتفاضة زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، بأنها "ليست انقلابا عسكريا".

وكان زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو أعلن من أمام قاعدة جوية في كاركاس صباح اليوم عن لقاء جمعه مع عدد من قادة الوحدات في القوات المسلحة الفنزويلية، لإنهاء حكم الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

Incredibly brave US citizens are currently guarding Venezuela’s DC embassy from an opposition takeover.



Increased Secret Sevice and right-wing presence here has coincided with a US backed coup attempt in Caracas today. pic.twitter.com/sl5tRM7qwx — Anya Parampil (@anyaparampil) April 30, 2019

وكتب غوايدو، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "شعب فنزويلا بدأ الآن في إنهاء القمع، في هذه الأثناء أنا اجتمع مع قادة رئيسيين في قواتنا المسلحة لبدء المرحلة الأخيرة من عملية الوصول إلى الحرية".

كما دعا غوايدو الشعب الفنزويلي للنزول إلى الشوارع والاحتجاج، وكتب "للشعب الفنزويلي، نحن سننزل الآن إلى الشوارع، والقوات المسلحة ستسمر في الانتشار حتى نعزز من قواتنا لنهاية الاعتداء على بلادنا، لا رجعة".