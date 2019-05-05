إيران... استمرار عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في الجنوب

أعلن رئيس مؤسسة حماية النباتات في إيران أنه تم مكافحة الجراد الصحراوي في أكثر من 100 ألف هكتار في 7 محافظات جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن محمد رضا دركاهي قوله "تم لحد الآن مكافحة آفة الجراد الصحراوي في محافظة خوزستان (7858 هكتار)، محافظة بوشهر (11550 هكتار)، محافظة فارس (2500 هكتار)، محافظة هرمزكان (35200 هكتار)، محافظة سيستان وبلوشستان (26610 هكتار)، جنوب محافظة كرمان (16570 هكتار)، محافظة خراسان الجنوبية (60 هكتار)".

وأشار إلى أن 126 سربا من الجراد الصحراوي اجتاحت المحافظات الجنوبية منذ فبراير/ شباط الماضي.

وكان مسؤول إيراني قد أعلن، الشهر الماضي، أن بلاده تواجه أخطر وأقوى هجوم من نوعه على مدار أربعة عقود، لافتا إلى وجود تهديد شديد على البلاد إثر غزو الجراد القادم من السعودية.

قال مدير الحفاظ على النباتات في مديرية الزراعة في محافظة هرمزكان، حميد دولتي، إنه بعد 40 عاما تواجه البلاد أقوى هجوم من الجراد الذي تحرك من السعودية حيث تتعرض محافظة هرمزكان إلى أكبر نسبة من هذا الهجوم، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وحذر دولتي من تهديد هذه الحشرات على الأمن الغذائي في البلاد، لافتا إلى أن المؤسسة في محافظة هرمزكان تكافح اليوم الجراد في 18 ألف هكتار، ويضاف يوميا ألف هكتار إلى هذه النسبة.

وبين مدير الحفاظ على النباتات في مديرية الزراعة في محافظة هرمزكان أن الإجراءات الجوية ستبدأ من اليوم بدعم عملية المكافحة البرية لهذه الحشرات.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من غزو أسراب هائلة من الجراد القادم من السعودية المحافظات الجنوبية لإيران.