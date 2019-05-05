الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "عملية خاصة" في قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو قال إنه يرصد لحظة استهداف فلسطيني، يمتلك شركة صرافة في قطاع غزة، متهما إياه بتمويل الفصائل الفلسطينية بالقطاع، ووصف القصف بـ"عملية خاصة".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 5 مايو / أيار، على "تويتر": "هكذا تم استهداف مسؤول نقل الأموال من إيران إلى حماس والمنظمات الإرهابية المدعو حامد الخضري".

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA الكابينت يوعز للجيش بمواصلة الضربات على غزة وبالاستعداد للمراحل القادمة

وتتبادل الفصائل الفلسطينية عمليات القصف مع الجيش الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين.

وقال أدرعي، عبر "تليغرام"، في وقت سابق اليوم الأحد: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تم استهداف المدعو أحمد عبد الخضري، من سكان مدينة غزة المسؤول عن نقل الأموال بشكل واسع من إيران إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، مضيفا: "الخضري هو صاحب شركة الصرافة (حامد للصرافة)، التي تم إعلانها منظمة إرهابية في يونيو/حزيران 2018".

وقتل 7 فلسطينيين وجرح العشرات، بقصف إسرائيلي يتواصل منذ الساعات الأولى ليوم أمس السبت، على أنحاء متفرقة من قطاع غزة مع تبادل لإطلاق القذائف مع الفصائل الفلسطينية، فيما وجهت الحكومة الإسرائيلية الجيش بمواصلة الهجوم وتعزيز القوات على حدود القطاع.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة، إلى 7 قتلى و70 جريحا. حسبما ذكر الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، عبر "فيسبوك" اليوم الأحد، مشيرا إلى أن من بين القتلى سيدة وجنينها ورضيعتها.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بمواصلة عملياته ضد قطاع غزة، والدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية في محيط القطاع تحسباً لأي تصعيد أمني.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا أمنيا منذ الليلة قبل الماضية، حيث أسفر القصف الإسرائيلي لعشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير سبعة بنايات سكينة، فيما قُتل مستوطن إسرائيلي جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ مارس/آذار 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.