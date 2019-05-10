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13:24 10 مايو/ أيار 2019
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    حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز

    خليجيون: مستعدون للحرب ضد إيران إذا فرضت... وهذه أضرارها على المنطقة

    © AFP 2019 / LINH PHAM
    العالم
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    قال خبراء خليجيون إن دولهم لا تسعى للحرب مع إيران، إلا أنهم على استعداد كامل لمواجهتها إذا فرضت، وأن جميع المؤشرات تشير إلى احتمالية وقوعها، خاصة في ظل ما وصفوه بالتصعيد الإيراني، حسب حديثهم لـ"سبوتنيك".

    قال الكاتب الإماراتي، ضرار بهلول الفلاسي، إن مسألة نشوب الحرب بين إيران والولايات المتحدة باتت غير مستبعدة، وأن التطورات الأخيرة تشير لاحتمالية اندلاعها.

    قاذفة قنابل بي-52
    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
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    جاهزية دول الخليج

    وأضاف الفلاسي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الخليج لم يسع للحرب، إلا أن الأوضاع قد تفرض ذلك، في ظل ما وصفها بـ" تدخلات إيران ودعم الإرهاب في المنطقة"، وأن الخليج على أتم الاستعداد لهذه الحرب في أي لحظة.

    وتابع بقوله: "سبق وحذرنا من الانجرار لمثل هذه الخطوة، إلا أنه يبدو أن إيران مصرة على الصدام، للحفاظ على البقاء على السلطة في إيران، ونتمنى أن تعود إيران عن ممارساتها ولا تنشب الحرب".

    تأثر دول الخليج

    وأوضح الفلاسي أن الأوضاع اختلفت عن عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، حيث أصبح النظام الحالي في أمريكا أكثر جاهزية لدخول الحرب مع إيران.

    وفيما يتعلق بالأضرار الواقعة على منطقة الخليج حال نشوب الحرب، أوضح الفلاسي، أن أول الأضرار تتعلق بتلوث المياه، خاصة أن دول الخليج تعتمد على تحلية المياه، وهو ما قد يؤدي إلى نشوب حرب جديدة، كما ستتأثر الثروة السمكية، وقد يصل الأمر إلى وقف إنتاج أو تصدير النفط، وهو ما قد يرفع أسعار البترول، وقد يصل سعر البرميل إلى 300 دولار.

    مؤشرات الحرب

    من جهته، قال العميد حسن الشهري، الخبير الأمني السعودي، إن الصورة باتت واضحة بين إيران والولايات المتحدة، وأنها تلقت العديد من الصفعات خلال الفترة الماضية.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن إيران لا تستطيع تقديم الحلول لأزماتها الداخلية والخارجية، وأنه لا يوجد تهديد بين السعودية وإيران، خاصة أن التهديد من طرف واحد، حسب قوله.

    وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري
    © AP Photo / Julio Cortez
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    وتابع أن من يصعد في الوقت الراهن هي إيران، وأن تحريك حاملات الطائرات الأمريكية "إبراهام لنكولن" والأسلحة الاستراتيجية وقطع البحرية، هي أحد المؤشرات المهمة لاحتمالية الرد الأمريكي، حال الاعتداء على القوات الأمريكية أو حلفائها.

    وأشار الشهري إلى أنه يتم العمل على إرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه لن يتأتى ذلك إلا بالقضاء على الإرهاب في المنطقة ومن يدعمونه حيث وصفهم بـ"مربع الشر " في المنطقة، وأنه لابد من إرساء السلام في المنطقة بأي ثمن.

    خطوات أمريكية

    ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وصول قاذفات أمريكية من طراز B-52 ، إلى قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في دولة قطر.

    وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء الماضي، فإن طائرة أمريكية من طراز B-52 ستنضم إلى القوات الأمريكية التي أرسلتها واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط، بسبب التهديدات الإيرانية، كما وصلت أمس الخميس حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لنكولن" إلى منطقة الخليج.

    تحذيرات إيرانية

    وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.

    وأكدت الأركان الإيرانية في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" في وقت سابق، دعمها قرار الحكومة الأخير، خفض الالتزامات بالاتفاق النووي، مضيفة أنه "من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية سيتم اجتياز هذا المنعطف الصعب".

    ترامب
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
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    ووصفت الأركان قرار الحكومة بأنه "يأتي في إطار المبادئ الثلاثة: العزة والحكمة والمصلحة وعزيمتها على صون حقوق الشعب الإيراني بشكل كامل، وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة في هذا المجال".

    وقال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن بلاده تمتلك أحد أقوى جيوش العالم من حيث الكوادر القتالية والمعدات، وهو جاهز للتصدي لأي تهديد.

    الانسحاب من الاتفاق النووي

    وفي 8 مايو/ أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، وعودة جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك العقوبات الثانوية، أي ضد الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران. وأعلنت واشنطن هدفها أن لا يكون هناك تصدير للنفط الإيراني، وحثت المشترين على التخلي عن هذه المشتريات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, الخليج, الشرق الأوسط, أمريكا, أوباما, الخليج, إيران
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