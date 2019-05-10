الأمم المتحدة: جماعة مسلحة مناهضة لـ"بوكو حرام" تفرج عن 900 طفل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح نحو 900 طفل تحتجزهم ميليشيا موالية للحكومة تقاتل متمردي حركة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن 894 طفلا، بينهم 106 فتاة، في صفوف قوة المهام المشتركة المدنية، التي تدعمها الحكومة، وهي ميليشيا محلية تدعم الجنود النظاميين الذين يقاتلون "بوكو حرام".

وذكرت الوكالة أنه في حفل أقيم في مدينة ميدوجوري الشمالية الشرقية، تم إطلاق سراح الأطفال كجزء من التزام الجماعة المسلحة بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستغلالهم.

وقال رئيس اليونيسف في نيجيريا، محمد فال، "أطفال شمال شرق نيجيريا تحملوا وطأة هذا النزاع. لقد استخدمتهم الجماعات المسلحة في أدوار المقاتلين وغير المقاتلين وشهدوا الموت والقتل والعنف".

وقوة المهام المشتركة المدنية هي ميليشيا تشكلت في عام 2013 لحماية المجتمعات من الهجمات، لكنها جندت أيضا مئات الأطفال، بحسب "فرانس برس". في عام 2017 ، وقعت الميليشيا وعدا بوقف تجنيد الجنود الأطفال والإفراج عن الجنود الذين يحتجزونهم.

وقالت اليونيسف إن الأطفال المفرج عنهم، اليوم الجمعة، يرفعون العدد الإجمالي المفرج عنهم منذ ذلك الحين إلى 1727 طفلا.