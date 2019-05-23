بومبيو: ترامب مصمم على تغيير نهج النظام الإيراني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب مصمم على "تغيير نهج النظام الإيراني".

وكان بومبيو صرح قائلا أنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران مسؤولة عن تخريب المصالح النفطية الخليجية، فيما يستعد لإطلاع الكونغرس الأمريكي على التوترات المتصاعدة.

وكتب في تدوينة أخرى: "الرئيس دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبيت الأبيض قدم رؤية للسلام مع الفلسطينيين"، مضيفا: "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل لاستكمال طريقها من أجل مستقبل أكثر إشراقا للجميع".

From @POTUS Trump’s bold recognitions of Jerusalem and the Golan to the @WhiteHouse’s vision for peace between Israel and the Palestinians, the U.S. will continue to stand with #Israel and support opportunities to pave the way to a brighter future for all. pic.twitter.com/zU50XnktId — Secretary Pompeo (@SecPompeo) ٢٣ مايو ٢٠١٩

​وقال إن إسرائيل تمثل رمزا للديمقراطية والحرية، مشيرا إلى أنها نموذج ملهم للعالم، وذلك خلال مشاركته في احتفال بذكرى تأسيس دولة إسرائيل الـ71، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة رون ديرمر، السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية.