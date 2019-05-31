تركيا تنفي أنباء تأجيل تسليم منظومة إس 400

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، اليوم الجمعة، إن جدول تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400 إلى تركيا مستمر كما هو مخطط له، مستبعدا تقارير التأجيل.