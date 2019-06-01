زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع منصات إطلاق صواريخ

بث التلفزيون الكوري، اليوم السبت، صورا ثابتة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال زيارة لمصانع، يقول محللون إنها تستخدم لبناء منصات إطلاق صواريخ باليستية وأسلحة أخرى.

وتشمل المواقع التي زارها كيم، بحسب وكالة "رويترز"، مصنع 8 فبراير للماكينات الذي استخدم لتشييد منصات إطلاق صواريخ باليستية.

وكان هذا المصنع موقع إطلاق صاروخ هواسونج-14 الباليستي العابر للقارات يوم 28 يوليو/ تموز عام 2017 الذي حضره كيم بنفسه.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، تقارير عن كيم وهو يعطي "توجيهات ميدانية" في عدد من المصانع والمدن دون ذكر موعد تلك الزيارات.

ويرى محللون في مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي في كاليفورنيا أنه في حين تطرقت التقارير إلى الجوانب الاقتصادية فحسب فإن هذه المواقع ساهمت في تشكيل نواة صناعة الأسلحة في كوريا الشمالية ولعبت دورا رئيسيا في تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لديها.

وذكرت الوكالة أن كيم دعا إلى "خطة تحديث أفضل" للمصنع وتفقد "مجموعة متنوعة من السلع اليومية الضرورية" التي ينتجها.