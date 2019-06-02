تعليق ناري من نتنياهو على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "الغارة التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا تم تنفيذها بإيعاز منه بعد إجرائه مشاورات أمنية".

وأضاف نتنياهو، تعليقا على الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع في سوريا فجر اليوم: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا"، مشيرا إلى أن "هذه هي سياسة متسقة انتهجها وسنواصل انتهاجها من أجل ضمان آمن إسرائيل".

أجريت أمس مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق القذائف من سوريا على الجولان وأوعزت خلالها لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة.



لن نتحمل إطلاق النار على أراضينا ونرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا.



هذه هي سياسة متسقة أنتهجها وسنواصل انتهاجها من أجل ضمان آمن إسرائيل. pic.twitter.com/dsNdB83U4A — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 2, 2019

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية فجر اليوم استهدفت بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفرت عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود سوريين بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الغارات كانت ردا على إطلاق قذائف سورية على منطقة جبل الشيخ.