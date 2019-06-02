بالون "ترامب الرضيع" يحلق في لندن تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي (فيديو)

قال ناشطون إن بالون "الرضيع ترامب" الذي كان بؤرة احتجاجات أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للندن العام الماضي سيحلق مجددا خلال زيارة الدولة المقررة له بدءا من، غد الاثنين.

وقال الفريق المنظم لفعالية البالون، اليوم الأحد، إنه سيحلق قرب مواقع من المقرر وجود ترامب فيها خلال الزيارة بعدما نجحت إحدى الحملات في جمع 30 ألف جنيه استرليني (38 ألف دولار) لصالح جماعات تدعم قضايا بدءا من التغير المناخي وانتهاء بحقوق المرأة. وفقا لـ "رويترز".

وصار البالون البرتقالي اللون، الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ويصور ترامب طفلا غاضبا يرتدى حفاضة، رمزا لمئات الآلاف من المحتجين المعارضين لسياسات ترامب والذين احتشدوا في وسط لندن خلال زيارته السابقة.

وقال أحد منظمي الاحتجاج ويدعى أجوب فاراجي "سيبذل ترامب ما في وسعه خلال الزيارة للابتعاد عن العامة خلال الزيارة لكن الطفل المحلق سيوصل رسالة تضامن واضحة جدا للذين تأثروا بسياساته الخسيسة".

ومن المقرر أن يزور ترامب وزوجته ميلانيا بريطانيا في الفترة بين الثالث والخامس من يونيو حزيران. وسيتخلل الزيارة ترتيبات فخمة منها إقامة مأدبة سخية في قصر بكنجهام. وجاءت الدعوة من الملكة إليزابيث لكن القرار اتخذه ساسة بالنيابة عنها.