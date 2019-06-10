فيديو درامي لإنقاذ 6 أشخاص انقلب قاربهم بينهم امرأة حوصرت في جيب هوائي

نشر حساب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يصور عملية إنقاذ قامت بها طائرة هليكوبتر لمجموعة انقلب قاربها في البحر.

وقالت الشبكة الأمريكية إن الفيديو الدرامي التقط لعملية إنقاذ ستة أشخاص من قارب انقلب في لونغ آيلاند ساوند في أمريكا.

وأضافت الشبكة الأمريكية إن من بين اللذين تم إنقاذهم وكانوا على متن القارب، امرأة حوصرت في جيب هوائي تحت القارب.

وأكدت الشبكة أنه تم نقل جميع الركاب بأمان إلى المستشفى.

ولقي فيديو عملية الإنقاذ الذي نشرته "إيه بي سي" تفاعلا كبيراً على موقع التغريدات الأزرق.

وعبر معظم المعلقون عن فرحتهم بإنقاذ ركاب القارب، كما عبروا عن شكرهم لرجال الإنقاذ الذين شاركوا في العملية.