فيديو درامي لإنقاذ 6 أشخاص انقلب قاربهم بينهم امرأة حوصرت في جيب هوائي

وأضافت الشبكة الأمريكية إن من بين اللذين تم إنقاذهم وكانوا على متن القارب، امرأة حوصرت في جيب هوائي تحت القارب.
وأكدت الشبكة أنه تم نقل جميع الركاب بأمان إلى المستشفى.
ولقي فيديو عملية الإنقاذ الذي نشرته "إيه بي سي" تفاعلا كبيراً على موقع التغريدات الأزرق.
وعبر معظم المعلقون عن فرحتهم بإنقاذ ركاب القارب، كما عبروا عن شكرهم لرجال الإنقاذ الذين شاركوا في العملية.
Dramatic video captures the rescue of six people from a capsized boat in Long Island Sound, including one woman who was trapped in an air pocket under the boat.All the passengers were safety transported to the hospital. https://t.co/FkiswVA9gG pic.twitter.com/V2I8lAf8M5
— ABC News (@ABC) June 10, 2019
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