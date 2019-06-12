عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف شخصين وكيان

ووفقا للوزارة تم إدراج المواطنان العراقيان والشركة المذكورة التي يقع مقرها في العراق على قائمة العقوبات بسبب تواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني التي صنفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كمنظمة إرهابية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران على جميع المستويات، بما في ذلك أعلى المستويات.

ومن جانبه طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية بالوفاء بتعهداتها وفق الاتفاق النووي، لمواجهة ما وصفه بــ "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي" ضد إيران، مؤكدا أن أمن المنطقة لن يتحقق أبدا من خلال ممارسة الضغوط على طهران.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق من إمكانية تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.