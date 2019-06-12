أمين عام "الناتو" يرحب بقرار ترامب زيادة القوات الأميركية في بولندا

كان ترامب أعلن قبل ساعات، اليوم، أن واشنطن بصدد نقل جزء من قواتها من ألمانيا إلى بولندا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس البولندي أندجيه دودا، اليوم الأربعاء "نتحدث عن 2000 جندي، وسوف ننقلهم من ألمانيا إلى مكان آخر".

وأوضح ترامب "سنعيد انتشار القوات ولن نرسل مزيدا منها إلى أوروبا… قواتنا أمضت وقتا طويلا في ألمانيا، وسوف ننقل جزءا منها إلى بولندا، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في مكان مميز في بولندا، نحن لم نتخذ قرارا أو صيغة نهائية حول هذا الأمر، لكن المنشأة في حد ذاتها ستكون على الطراز العالمي".

I welcome today’s announcement that the United States will increase its military presence in Poland. This shows the strong commitment of the US to European security & the strength of the transatlantic bond. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 12, 2019

وقال ترامب "على روسيا أن تعامل بولندا باحترام… بولندا دائما ما تكون في الواجهة".

وأضاف "بولندا طلبت شراء أفضل مقاتلة متطورة إف-35، وأنا أهنئهم على هذه الصفقة، وأظن أن لديهم أفضل اختيار في العالم".

بينما قال دودا "وصلنا اليوم لاتفاق جيد جدا وسنوقعه بين الحكومتين فيما يتعلق بمنظومة التأشيرات".

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في تصريحات سابقة إن زيادة عدد العسكريين الأميركيين في بولندا سيكون انتهاكا لاتفاق "روسيا-الناتو"، موضحا "هذا يعكس سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في نقض جميع الاتفاقيات التي كانت موجودة في مجال الأمن في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي".

President @AndrzejDuda and First Lady Agata Kornhauser-Duda have arrived at the @WhiteHouse 🇵🇱 🇺🇸 pic.twitter.com/9F9StXBjYS — Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) June 12, 2019

وتابع لافروف "في هذا الموقف، نحن نتحدث عن تقويض إحدى الاتفاقيات الرئيسية بين روسيا وحلف الناتو، والتي تنص على عدم نشر قوات قتالية كبيرة بشكل دائم على أراضي الأعضاء الجدد في الناتو".

وشدد لافروف "روسيا لن تهاجم لا بولندا ولا أي دولة أخرى تابعة الناتو، الكل يعرف ذلك جيدًا، الكل يدرك ذلك جيدا".

ويتواجد الجنود الأميركيون في بولندا كجزء من مجموعة الكتيبة المتعددة الجنسيات التابعة لحلف الناتو، وكجزء من الوحدات المدرعة الأميركية.

واقترحت بولندا على الولايات المتحدة استضافة قاعدة أميركية على أساس دائم والتكفل بكل نفقاتها التي تصل إلى 2.4 مليار دولار، وجرى طرح الاقتراح على المستوى الثنائي خارج إطار الناتو، واقترح الرئيس البولندي، اندريه دودا، تسمية هذه القاعدة باسم "فورت ترامب".