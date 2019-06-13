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17:49 13 يونيو/ حزيران 2019
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    استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019

    تأثير حادثة خليج عمان على أسواق النفط العالمية

    © AP Photo / ISNA
    العالم
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    الموضوع:
    استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان (34)
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    تأثرت أسعار النفط بشكل سريع بعد تعرض ناقلتي النفط لانفجارات ببحر عمان، اليوم الخميس، نجمت عن هجوم.

    صعدت أسعار النفط اليوم بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.

    وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين 3.3% إلى 61.97 دولار للبرميل.

    وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولارا أو 2.7% إلى 52.55 دولارا للبرميل.

    استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019
    © AFP 2019 / IRIB TV
    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان
    أكد الخبير النفطي محمد الشطي، أن أية حوادث تؤثر على حركة النقل التجارية من الخليج إلى الخارج ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وفقا لما ذكرته "العربية".

    وقال الشطي: "إن العامل الرئيسي الذي يؤثر في السوق النفطي، ويضغط على الأسعار، هو العامل التجاري والمفاوضات بين أمريكا والصين، لأن ذلك يؤثر على الانطباع بالنسبة للاقتصاد والطلب في نهاية الأمر، لكن عدم الاستقرار السياسي وتحديد حركة التجارة من الخليج إلى الأسواق المختلفة، يعتبر أيضا عاملا قويا لتذبذب الأسعار، وكلما تكررت هذه الحوادث سترتفع الأسعار".

    وأضاف "عندما نتحدث عن منطقة الخليج، نتحدث عن أكبر حركة تجارية للنفط بأنواعه، سواء نفط خام أو بتروكيماويات أو غاز إلى أسواق العالم، لذلك أي تأثر للتحميل الشهري للنفط الخام ومنتجاته لأسواق العالم يؤثر سلبا على الأسعار، ويغذي مسألة الخوف من تأثر الإمدادات، لأن أسواق العالم ككل تحتاج من 18 إلى 20 مليون برميل يوميا تخرج من المنطقة، ولا يستطيع أي مكان آخر في العالم من تغطية هذا الطلب غيرنا، من الصعوبة التكهن بالأسعار لأننا نقف بين العامل الاقتصادي وبين العامل السياسي الذي يطغى عند حدوث انقطاع فعلي ولكن حاليا على الرغم من التهديدات تبقى غير مؤثرة على حركة التجارة بشكل كبير وعودة الأسعار للهدوء".

    استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019
    © AFP 2019 / IRIB TV
    موقع استخباراتي يزعم أن حادث ناقلتي النفط "إيراني" ضمن سلسلة هجمات مقبلة
    وتابع "بلا شك حادثة الناقلات وإن كنا لا نتحدث عن منتجات نفطية، يغذي المخاوف والقلق، لذلك سيبدأ التأثير بازدياد لأننا تكلمنا في الماضي عن مضخات تم إصلاحها بالنسبة للسعودية وسفن تجارية في الإمارات، والآن نتكلم عن ناقلات، تكرار هذه العمليات بلا شك يرفع الأسعار".

    وكانت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.

    وقال المتحدث باسم شركة "فرونتلاين"، بات أدامسون، لـ"سبوتنيك"، إنه من السابق لأوانه تأكيد أن الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط التابعة للشركة وتلاه نشوب حريق، نجم عن اعتداء.

    ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.

    الموضوع:
    استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان (34)

    انظر أيضا:

    تعرض ناقلتي نفط لهجمات في بحر عمان وتصاعد المعارضة في الكونغرس رفضا لمبيعات السلاح للسعودية
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    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان
    الكلمات الدلالية:
    أسعار النفط, النفط, استهداف ناقلة نفط, خليج عمان
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