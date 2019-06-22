اعتبره فضحية ودرسا لأمريكا... مجلس خبراء القيادة الإيراني يشيد بإسقاط الطائرة

وبحسب "فارس" للأنباء، فقد أشاد مجلس خبراء القيادة في ايران يشيد بتصدي الحرس الثوري للطائرة الأمريكية المسيرة وإسقاطها.
وأكد المجلس على الحق الشرعي والقانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن حدودها الجغرافية، وحذّر من "مغبة الممارسات اللاشرعية للنظام الأمريكي وحلفائه في المنطقة"، بحسب "فارس".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخص.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.
وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قال: "ستعرفون قريبا".
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