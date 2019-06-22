اعتبره فضحية ودرسا لأمريكا... مجلس خبراء القيادة الإيراني يشيد بإسقاط الطائرة

اعتبر مجلس خبراء القيادة في إيران أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة من قبل الحرس الثوري يدل على تقدم الصناعات الدفاعية والمضادات المتطورة التي تمتلكها القوات المسلحة الإيرانية فضلا عن "الخزي والفضيحة" وتلقين الولايات المتحدة "درسا لاينسى".

وبحسب "فارس" للأنباء، فقد أشاد مجلس خبراء القيادة في ايران يشيد بتصدي الحرس الثوري للطائرة الأمريكية المسيرة وإسقاطها.

وأدان بيان أصدره مجلس خبراء القيادة في إيران اليوم السبت بشدة ما أسماه "الاعتداء الأمريكي على الأجواء الإيرانية"، وأشاد البيان بـ"الأيادي القوية للحرس الثوري في إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة والذي دلّل على تقدم الصناعات الدفاعية والمضادات المتطورة التي تمتلكها القوات المسلحة الإيرانية فضلا عن الخزي والفضيحة وتلقين أمريكا درسا لاينسى كما حطم معادلاتها على الصعيدين التقني والعسكري".

وأكد المجلس على الحق الشرعي والقانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن حدودها الجغرافية، وحذّر من "مغبة الممارسات اللاشرعية للنظام الأمريكي وحلفائه في المنطقة"، بحسب "فارس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخص.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.

وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قال: "ستعرفون قريبا".