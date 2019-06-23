البرلمان الإيراني ينتخب مجتبى ذو النور رئيسا للجنة الأمن القومي

انتخب البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، الأصولي مجتبى ذو النور رئيسا للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بدلا من الإصلاحي حشمت الله فلاحت بيشة، وذلك في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توترا كبيرا بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية أن "ذو النور حصل على منصب رئيس اللجنة السياسية والأمن القومي في البرلمان بحصوله على 11 صوتا من أعضاء لجنة الأمن القومي".

وكان ذو النور يشغل منصب رئيس لجنة النووي في البرلمان قبل اليوم، ومعروف عنه أنه ينتمي إلى معسكر المتشددين في إيران.

وأوضحت "إيرنا" أن "النائب محمد مهدي رومندي والنائب محمد جواد جمالي نوبندكاني قد أصبحا نائب أول وثاني لذو النور، وأن النائب حسين نقوي حسيني حصل على منصب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني".