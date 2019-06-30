إيران: ترامب ومتطرفو البيت الابيض تلقوا رسالة صارمة من جزء صغير جدا من قدراتها

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومتطرفي البيت الأبيض، بحسب وصفه، تلقوا رسالة صارمة من جزء صغير جدا من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية العظيمة في إسقاط الطائرة الأمركية المسيرة المتطورة المعتدية.

وكان أمير عبد اللهيان، غرد عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "إن السبيل الوحيد لخلاص الرئيس الأمريكي ترامب هو تغيير سلوكه في مواجهة المنطق القوي للقيادة والشعب الإيراني العظيم، هو غير مؤهل حتى للحديث عن حظر قائد الثورة الاسلامية، إنه يريد أن يفعل شيئا يحظى باهتمام الإمام الخامنئي ولكنه تلقى بالفعل الإجابة".

السبيل الوحيد لنجاة #ترامب هو تغيير السلوك ضد المنطق القوي للقائد والشعب الإيراني العظيم. هو ليس في وضع يُسمح له بالحديث حتى عن الحظر الذي فرضه ضد قائد الثورة الإسلامية المعظم. إنه يُريد أن يفعل شيئًا يستقطب أنظار #الإمام_الخامنئي ، لكنه تلقّى الرد مسبقاً. pic.twitter.com/LXV1o9LBuk — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) June 27, 2019

وكان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حذر في وقت سابق وبعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، ترامب من مغبة ارتكاب أي خطأ ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال عبداللهيان: تحذير الى ترامب! إن اأخطأتم فان كلمة الفصل ستكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نهاية المطاف باقتدار، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأضاف أن ترامب ومتطرفي البيت الأبيض تلقوا اليوم رسالة صارمة من جزء صغير جدا من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية العظيمة في اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة المتطورة المعتدية.