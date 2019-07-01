طهران: لم ننتهك الاتفاق النووي... وتحركنا أخيرا بعد 60 أسبوعا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي، وأنها اتخذت إجراء أخيرا بعد 60 أسبوعا.