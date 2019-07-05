استئناف المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل في بكين

تستأنف الصين والولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، في بكين، المباحثات التجارية، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ نقلا عن مصدر مطلع.

بكين — سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى "أن مصدرا صينيا أكد أن المفاوضين الأمريكيين سيعودون إلى بكين الأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل".

ووفقا للمصدر، يريد الجانب الصيني أولا وقبل كل شيء أن يرى كيف ستخفف الإدارة الأمريكية من الحظر المفروض على ما تقوم بتوريده شركة هواوي، كما وعد الرئيس دونالد ترامب. وبعد ذلك ، ستقدم الصين التزاما بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأوضح المصدر أنه إذا لم يستطع الطرفان حل هذه المشكلة، فستتوقف المباحثات على الفور، وستفرض واشنطن رسوما جديدة على الصادرات الصينية التي يبلغ حجمها 300 مليون دولار.

وكان مستشار الرئيس الأميركي، لاري كودلو، أعلن للصحفيين بأن المشاورات الأميركية الصينية حول القضايا الاقتصادية التجارية قد تبدأ في الأسابيع المقبلة.

وأجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث أعلن خلاله استعداد بلاده التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول للطرفين، واتفقا على استئناف المباحثات في حين أعربت عن استعدادها لعدم فرض رسوم جديدة على السلع الصينية.