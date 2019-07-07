مورينيو يرفض مبلغ 100 مليون يورو

ووفقا لقناة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن نادي غوانجزو الصيني قدم عرضاً لمورينيو لتولي قيادة الفريق بقيمة 100 مليون يورو.

وبحسب للقناة رفض مورينيو العرض بسبب عدم رغبته في الانتقال مع عائلته إلى الصين وتفضيله الاستمرار في كرة القدم الأوروبية.

يذكر أن راتب المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما يبلغ حوالي 31 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى المكافآت، مما سيجعله أضخم عرض لمدرب في العالم.

ولم يتول مورينيو تدريب أي فريق منذ إقالته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي من تدريب "مانشستر يونايتد" عقب النتائج السلبية.