وكالة الطاقة الذرية: نتحقق من إعلان إيران حول مستوى تخصيب اليورانيوم

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب اتفاق إيران النووي مع القوى الكبرى، إنها مازالت تتحقق من إعلان طهران أنها خصبت اليورانيوم بما يتجاوز الحد الاقصى المسموح به بموجب الاتفاق، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وذكر متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد يوم من إعلانها أن مفتشيها سيرسلون تقارير بمجرد عودتهم، قائلا: "نحن على علم بإعلان إيران المتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم. نحن بصدد التحقق من هذا التطور".

وكانت إيران قد أعلنت، أمس الأحد، خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيراني، عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق".

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ 5%"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وذكر عراقجي أن بلاده "أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق"، مشيرا إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحا وربما يكون هناك أفكار فيما يخص بيع نفط إيران واستعادة أمواله.

كما أعلن أن إيران ستتخذ ستين يوما آخرين للحفاظ على الاتفاق النووي وإيجاد حلول، مضيفا "إذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالب إيران فسنستمر في خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي خطوة تلو أخرى".

وتابع: "سنقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها أمريكا بعد انسحابها من الاتفاق النووي".

كما ذكر المسؤولان أن إيران "لن تخصب اليورانيوم في الوقت الحالي إلى المستوى اللازم لمفاعل طهران".