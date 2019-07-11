بالفيديو... ما أسباب حالة "الرعشة" التي تعاني منها ميركل

فسر عدد من الأطباء والمختصین سبب حالة الرعشة التي أصـابت المستشارة الألمانیة أنغیلا میركل للمرة الثالثة خلال مراسم رسمیة، محددين بعض الأسباب الطبیة التي قد تكون وراء حدوث ھذه الحالة.

وأوضحت المديرة الطبیة الدكتورة سارة بروار وفقاً لـ "الديلي میل"، أن حالة الارتعاش ربما تكون ناتجة عن نشاط في الغدة الدرقیة، مبینة أن ھذه الحالة تصیب النساء أكثر 10 مرات من الرجال.

وأضافت بروار أن الارتعاش قد ينتج كذلك كأحد الأعراض الجانبیة لبعض الأدوية؛ حیث يوجد 17 عقاراً طبیاً بینھا مضادات حیوية ومضادات اكتئاب إضافة إلى الكافیین والكحول والنیكوتین قد تسبب ھذه الرعشة.

وأشارت إلى أن انخفاض مستوى السكر في الـدم قد يتسبب في ارتجافة لا يمكن التحكم فیھا، حیث تعد واحدة من المضاعفات التي تظھر بین مرضى السكري، كما يمكن أن تكون ناتجة عن حمى أو خوف أو إجھاد أو نتیجة حالة الرعاش المجھول.

Angela Merkel shakes for a THIRD time in a month as she stands alongside Finland's PM in Berlin https://t.co/qykCRyp4NK — Daily Mail Online (@MailOnline) July 10, 2019

من جانبه، قال أستاذ كلیة الطب بجامعة لندن بیتر غارارد، إن ما أصـاب میركل يتناسب مع تشخیص الارتعاش الانتصابي وھي حالة عصبیة نادرة تصیب الأشخاص الذي بلغوا الستین.

فيما رجح الطبیب العام الممارس الدكتور مايك فیتزباتريك أن يكون سبب الارتعاشة ھو مقاومة الجسم للعدوى؛ حیث ترتفع درجة حرارة الجسم لقتل ما يھاجمه من بكتیريا أو فیروس، وتستمر نوبات الألم لبضع دقائق ثم ترتفع درجة حرارة الجسم قبل أن يعود بعدھا لطبیعته.

وفي وقت سابق، أكدت ميركل، "أنها بخير ولا داعي لأن يقلق الناس بشأنها"، وأوضحت أنها "مازالت في مرحلة التعافي النفسي بعد التجربة التي مرت بها".

لكنها شددت على أنها مقتنعة بقدرتها على متابعة العمل.

وشوهدت ميركل اليوم للمرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة وهي ترتعش أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "المستشارة أنغيلا ميركل بخير".

ويظهر مقطع الفيديو "المرأة الحديدية" وجسدها يهتز بعنف وبشكل واضح، أثناء وقوفها في الاستقبال الرئيسي لرئيس وزراء فنلندا.

وكانت ميركل تستقبل رئيس وزراء فنلندا، خارج مقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، صباح الأربعاء.

VIDEO: German Chancellor Angela #Merkel has suffered a new trembling spell, for the third time in less than a month, raising questions over her health pic.twitter.com/6BnSzavbmQ — AFP news agency (@AFP) July 10, 2019

وتعد تلك الواقعة هي الثالثة، حيث تعرضت ميركل للرعشة يومي 18 يونيو/ حزيران، و27 يونيو الماضي.

​وحصل هذا عند لقائها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 18 يونيو، حيث بدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خفّ الارتجاف بوضوح.

المستشارة #ميركل توضح سبب #ارتجافها بشدة أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد pic.twitter.com/rtxmNYV9p3 — DW عربية (@dw_arabic) June 18, 2019

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع زيلنسكي، (وقتها) إنها تناولت حاليا ثلاثة أكواب من الماء، موضحة أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفة أنها في حالة جيدة الآن كما هو واضح.

وتعرضت مرة ثانية للرعشة أثناء وقوفها جانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

وفي أثناء احتفالية خاصة بتعيين وزير العدل الجديد، وقفت المستشارة إلى جانب الرئيس الألماني، وحدثت لها الرعشة التي سبق وأن تعرضت لها، بحسب "رويترز".

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq — Reuters Top News (@Reuters) June 27, 2019

وعلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا على الرعشات الأخيرة خلال الأحداث الرسمية، وفقًا لتقارير داس بيلد، أجابت ميركل ردا على سؤال صحفية حول حالتها الصحية، أنها على ما يرام، لكنها لم توضح ما إذا كانت ذهبت إلى الطبيب.

وتوصف ميركل بأنها أقوى زعماء في أوروبا وأقوى امرأة في العالم، وستبلغ من العمر 65 عاما الشهر المقبل. وسبق لها أن أعلنت نيتها ترك السياسة في نهاية ولايتها في 2021.