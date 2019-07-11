وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لمواجهة أي تهديد أمريكي إلى أبعد حد

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران مستعدة لمواجهة أي تهديد أمريكي إلى أبعد حد "وهي دولة قوية ولديها كل الجاهزية لذلك".

وأضاف ظريف في حوار مع قناة "الميادين"، قائلا "صمدنا أمام الرئيس العراقي صدام حسين برغم كل ما قدموه له من دعم وما فرضوه علينا من ضغوط"، متابعا "نحن اليوم من أقوى دول المنطقة رغم أن إنفاقنا العسكري جزء قليل من إنفاق السعودية والإمارات".

وتابع "لا نسعى إلى الحرب والتوتر والصدام لكن إذا واجهونا فحتما سيتلقون ردا محكما".

وأشار ظريف إلى أن "الفرنسيين يسعون إلى إيجاد طريق حل من أجل خفض التوتر، ويسعون لكي تضع أمريكا العقوبات جانبا ونجاحهم متعلق بمدى تعاون الأمريكيين".

وأوضح أن الفرنسيين أعلنوا أنهم ليسوا وسطاء إنما يبذلون جهدهم "ونحن نرحب بأي جهد لخفض التوتر".

واستكمل "الحرب حربٌ اقتصادية ويمكن إنهاء التوتر عبر وقف الإرهاب الاقتصادي الأميركي على شعبنا".

ورحب وزير الخارجية الإيراني "بأي جهد لإعادة الاتفاق النووي إلى مرحلته التنفيذية باعتباره منجزا دوليا، مشيرا إلى أنه "في حال وقف العقوبات الأمريكية أو تنفيذ الأوروبيين التزاماتهم فإن كل إجراءاتنا قابلة للعودة عنها".