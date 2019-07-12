ترامب: بيتكوين ليست عملة والدولار سيبقى مسيطر على العالم

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه ليس من مؤيدي العملات المشفرة، وأوصى شركة فيسبوك وغيرها من مصدري العملة المشفرة بالحصول على تراخيص مصرفية والعمل ضمن الأنظمة المصرفية.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "أنا لست من محبي عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، هذه (العملات) ليست أمولاً، وقيمتها متقلبة جداً وتسند إلى الهواء. أذا أرادت فيسبوك وغيرها من الشركات أن تصبح مصارفاً، فعليها الحصول على تراخيص مصرفية جديدة، وأن تخضع لجميع التشريعات المصرفية، كجميع المصارف الأخرى".

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

وأشار الرئيس إلى أن العملات المشفرة غير المنظمة تساهم بالقيام بعمليات غير قانونية، بما في ذلك في مجال الاتجار بالمخدرات.

….Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

وأضاف ترامب: "نملك عملة حقيقية واحدة فقط في الولايات المتحدة، وهي قوية ومستقرة أكثر من أي وقت مضى، علاوة على ذلك، فهي العملة الأكثر هيمنة في العالم وستبقى كذلك، وهي الدولار الأميركي".

…and International. We have only one real currency in the USA, and it is stronger than ever, both dependable and reliable. It is by far the most dominant currency anywhere in the World, and it will always stay that way. It is called the United States Dollar! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

هذا وخسرت العملة الرقمية بيتكوين، حوالى 3 آلاف دولار من قيمتها في ساعات الأخير من يوم أمس، بعد تصريحات حذر فيها رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، من مخاطر السماح لشركة فيسبوك بإطلاق عملة رقمية.

وكشفت شركة "فيسبوك" يوم 18 حزيران/يونيو الماضي عن خطة طموحة لإنشاء عملة رقمية جديدة تشبه "بيتكوين" للاستخدام العالمي، يمكن أن تشجع على المزيد من التجارة الإلكترونية على خدماتها وتعزز الإعلانات على منصاتها.