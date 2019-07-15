طهران: بومبيو اعترف بتأثير إيران على الرأي العام الأمريكي والعالمي

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اعترف بقلقه من تأثير زيارات العمل لوزير الخارجية الإيراني على الرأي العام الأمريكي والعالمي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن موسوي، حول فرض قيود على تحركات ظريف في زيارته إلى نيويورك، قوله: "إن وزير الخارجية الأمريكي عبر في تصريحاته الأخيرة عن قلقه من تأثير زيارات العمل التي يقوم بها ظريف ولقاءاته بوسائل الإعلام على الرأي العام في أمريكا والعالم".

وتابع: "من المؤكد أن فرض قيود على تحركات ظريف والاقتصار على بعض شوارع نيويورك لن يؤثر على برامج عمله".

وقال إن ظريف يتردد عادة على مقر منظمة الأمم المتحدة وممثلية إيران الدائمة بالأمم المتحدة ومقر إقامة السفير الإيراني ويجري لقاءاته وحواراته ويلقي خطاباته في هذه الأماكن.

وقال بومبيو، أمس الأحد، إنه سمح بمنح تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني لزيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مضيفا أن "حركة ظريف ستكون محصورة إلى حد كبير"، حسب وصفه.

وصرح بومبيو لصحيفة "واشنطن بوست" بأن ظريف وغيره من أعضاء الوفد الإيراني، الذين وصلوا إلى نيويورك، يوم الأحد، سيسمح لهم بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة القريب.

ونقلت الصحيفة عن بومبيو، قوله إن "الدبلوماسيين الأمريكيين لا يتجولون في أنحاء طهران، لذلك لا نرى أي سبب للدبلوماسيين الإيرانيين للتجول بحرية في أنحاء مدينة نيويورك أيضا".