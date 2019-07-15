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    ناطحات سحاب نيويورك

    عمدة نيويورك يكشف سبب ظلام المدينة "المفاجئ"

    © AP Photo / Mark Lennihan
    العالم
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    كشف رئيس بلدية نيويورك، بيل دو بلاسيو، اليوم الأحد، سبب الظلام الذي عمّ نيويورك بصورة مفاجئة، بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

    وأرجع رئيس بلدية نيويورك، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، انقطاع التيار الكهربائي إلى أنه كان بسبب إحدى الأشجار التي سقطت.

    ظهور القمر العملاق في نيويورك، الولايات المتحدة 19 فبراير/ شباط 2019
    © AP Photo / J. David Ake
    انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في نيويورك
    وقال دو بلاسيو إن إحدى الأشجار المتساقطة، تسببت في تلف الأسلاك الموصلة للمحطة الرئيسية، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة نيويورك.

    وأوضح رئيس البلدية أن انقطاع الكهرباء تسبب في حرمان نحو 70 ألف شخص دفعة واحدة من الكهرباء لساعات طويلة.

    وأشار إلى أنه "تمت إعادة الخدمة بعد إبلاغ جميع العملاء والاعتذار لهم، وتوضيح سبب انقطاع الكهرباء".

    وهدد دي بلاسيو وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، بإجراء تحقيقات حول انقطاع إمدادات الكهرباء في نيويورك، بعدما وصفا الحادثة بأنها أمر "غير مقبول".

    وكان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا بأن حي مانهاتن بنيويورك شهد انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع مساء السبت حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 40 ألف شخص عقب انفجار محول على ما يبدو في منطقة أبر وست سايد.

    وتحدث شاهد من "رويترز" في المنطقة عن سماع دوي انفجار في نحو الساعة السابعة مساء وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بنيويورك إن رجال الإطفاء موجودون في موقع حريق شب بمحول.

    وقالت إدارة الإطفاء على تويتر إن "الأفراد يستجبيون للعديد من بلاغات عن أشخاص علقوا داخل مصاعد ولكن لم يتم الإبلاغ حاليا عن حدوث إصابات". وقالت شركة كون إيدسون للكهرباء إنها تعمل على إعادة الكهرباء لاثنين وأربعين ألف مشترك.

    وذكرت شبكة مترو أنفاق نيويورك إنها تعمل مع شركة الكهرباء وأن انقطاع الكهرباء أثر على ميدتاون وأبر وست سايد.

    وقالت على تويتر إن "عدة محطات بلا كهرباء حاليا وكل القطارات تتجاوزها"، فيما لم تسمح مسارح برودواي بدخول المتفرجين وامتلأت الشوارع بحاملي التذاكر.

    وفي محاولة للتخفيف عن الزبائن قام فريق عمل إحدى المسرحيات الموسيقية بأداء أغنية أمام بوابة المسرح.    

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