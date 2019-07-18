بمناسبة تسليم "إس 400" لتركيا... الكرملين يكون سعيدا بالحلوى التركية

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين سيكون مسرورا بكعكة حلواني تركي، لكنهم لا يعرفون شيئا عن إرسالها المحتمل إلى موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كان الكرملين ينتظر كعكة من حلواني تركي، بمناسبة بدء تسليم منظومة الصواريخ "إس- 400": "سنكون مسرورين بهذه الكعكة، بالطبع، في تركيا، يصنع الحلوانيون كعكات لذيذة جدا، ولكن في هذه الحالة نحن لا نعرف. لا أعرف: اتصل أحد الأشخاص بالكرملين...، أبلغ شخصا في الكرملين، متى وكيف ستصل [ الكعكة]؟ ".

وفي وقت سابق، تحدث الحلواني من مدينة بورصة التركية حسن أجار، الذي دخلت كعكته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لوكالة "سبوتنيك "، بأنه أرسل كعكة تركية تقليدية مجهزة من قبله للرئيس الروسي احتفالا ببدء تسليم مكونات أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس- 400" إلى تركيا.

ويذكر أنه في عام 2012، أدرج أجار في كتاب غينيس للأرقام القياسية على تجهيزه أكبر كعكة، بلغ طولها 2023 مترا.

وأعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكدا تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الماضي، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا.